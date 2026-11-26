Büyükşehir Belediye Meclisi’nin oy birliğiyle aldığı kararla Vali Seddar Yavuz Malatya’nın fahri hemşehrisi oldu. Aynı oturumda 2027 bütçesi 25 milyar TL olarak kabul edildi.

Cumhurbaşkanlığı kararıyla Muğla Valiliğine atanan Malatya Valisi Seddar Yavuz, Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin oy birliğiyle aldığı kararla kentin fahri hemşehrisi oldu. Başkan Sami Er yönetiminde toplanan meclisin kasım ayı beşinci birleşiminde Yavuz için veda programı düzenlendi ve berat kendisine Er tarafından takdim edildi.

Er: “Geleceğin Malatya’sını inşa ettik”

6 Şubat depremlerinden sonra kurumlar arası dayanışmanın önemine değinen Er, kentte yaklaşık 300 milyon euroluk altyapı yatırımı yapıldığını, Fırat Havzası İçme Suyu Projesi için 70 milyon euroluk finansman sağlandığını söyledi. Şehir Kütüphanesi’ne ek olarak 13 yeni kütüphane yapılacağını aktaran Er, “Biz sadece depremin yaralarını sarmadık, geleceğin Malatya’sını inşa ettik.” dedi.

Valilik ile belediye arasındaki uyuma da dikkat çeken Er, Yavuz’la ilişkilerinin resmi sınırların ötesine geçerek bir kardeşlik bağına dönüştüğünü belirtti. Er, kısır siyasi tartışmalardan uzak durulduğunu vurgulayarak, “Ortak paydamız Malatya oldu ve Malatya kazandı.” ifadesini kullandı.

Yavuz: “Bu şehirde hiçbir kimseyi öteki saymadık”

Veda konuşmasında Malatya’yı “çok önemli bir hizmet durağı” olarak tanımlayan Yavuz, enkazın kaldırılması ve kentin yeniden ayağa kalkması için tüm imkânların seferber edildiğini anlattı. Ortak akıl ve istişareyle çalıştıklarını söyleyen Yavuz, afet yönetiminin yalnızca bina yapmak olmadığını, insanların umudunu yeniden yeşertmeyi de kapsadığını ifade etti. Dört çocuğuna da Malatya’yı sahiplenmelerini öğütlediğini belirten Yavuz, “Bu şehir mübarek bir şehir, vefalı bir şehirdir.” dedi.

2027 bütçesi 25 milyar TL

Meclis Başkan Vekili Ramazan Ayhan yönetiminde süren oturumda Büyükşehir Belediyesi’nin 2027 bütçesi 25 milyar TL olarak kabul edildi, ücret tarifesi de oy birliğiyle onaylandı. Battalgazi, Yeşilyurt ve diğer 11 ilçe belediyesinin 2027 bütçeleri de kabul edilirken, meclisin altıncı birleşimi 30 Kasım Pazartesi saat 14.00’te yapılacak.

Fotoğraf: Malatya Haber Ajansı