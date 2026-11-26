Malatya’nın Battalgazi ilçesinde emlak vergisi ödeyecek mükellefler için hafta sonu da hizmet verilecek. Battalgazi Belediyesi, 2026 yılı emlak, çevre temizlik ve ilan reklam vergilerinin ikinci taksidi için son günün 30 Kasım Pazartesi olduğunu hatırlatarak, vatandaşların ödemelerini gecikmeden yapmalarını istedi.

Emlak servisi vezneleri cumartesi ve pazar açık

Belediyenin açıklamasına göre, son gün yoğunluğunun önüne geçmek ve hafta içinde işlemlerini yapamayanlara kolaylık sağlamak için emlak servisi vezneleri 28 Kasım Cumartesi ve 29 Kasım Pazar günleri tam gün açık kalacak. Böylece mesai saatlerinde belediyeye gidemeyen mükellefler de taksitlerini hafta sonu doğrudan veznelerden ödeyebilecek.

Online ve mobil ödeme seçenekleri

Vezneye gitmek istemeyenler için alternatif ödeme kanalları da bulunuyor. Vergiler, belediyenin ebelediye.battalgazi.bel.tr adresli e-belediye sistemi üzerinden internetten ödenebiliyor. Bunun yanında Ziraat Bankası’nın internet ve mobil bankacılık uygulamalarında yer alan “Belediye Vergileri” menüsünden sicil numarasıyla da ödeme yapmak mümkün.

Ödemeler ve kullanılabilecek kanallar hakkında ayrıntılı bilgi almak isteyen vatandaşlar, Battalgazi Belediyesi’nin 444 65 95 numaralı iletişim hattını arayabilecek. Belediye, taksitlerin süresi içinde ödenmesiyle mükelleflerin olası gecikme yükleriyle karşılaşmayacağına dikkat çekti.

Fotoğraf: Malatya Haber Ajansı