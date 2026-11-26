Malatya’nın dünyaca bilinen ürünü kuru kayısının ihracatında yaşanan sıkıntılar, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) heyetinin kent ziyaretinde masaya yatırıldı. GAİB Koordinatör Başkanı Mete Akcan ve Genel Sekreter Bülent Kayalı’nın da yer aldığı heyet, Adıyaman’daki temasların ardından Malatya’da sektör temsilcileriyle bir araya geldi.

11 aylık ihracat tablosu değerlendirildi

Akcan, Malatya’da Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu toplantısına katıldı. Toplantıda yılın ilk 11 ayındaki faaliyetler ve ihracat verileri ele alınırken, sektörün sorunları ve bunların çözümü için ilgili bakanlıklarla sürdürülen görüşmeler de gündeme geldi. Akcan, sektörün önünü açacak adımlara GAİB olarak destek vereceklerini söyledi. Heyet ayrıca Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ve İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar’ı ziyaret etti.

Üretimin yüzde 80’i yurt dışına gidiyor

Görüşmelerde, Malatya’da üretilen kayısının yüzde 80’inin ihraç edildiği, yüzde 20’sinin ise iç pazarda tüketildiği hatırlatıldı. Son dönemdeki sektörel sorunların ihracatı olumsuz etkilediği, buna karşın yeni pazar arayışlarının sürdüğü aktarıldı. Tarım ürünlerinin ihracatına ilişkin bakanlık kararları alınırken üretici ve ihracatçının görüşünün dikkate alınması gerektiği vurgulandı; bakanlıklar arasında kurulacak koordinasyon yapısına sektör temsilcilerinin de katılması konusunda uzlaşı sağlandı.

Tüm paydaşları buluşturacak çalıştay önerisi

Ziyaretin öne çıkan başlığı, Özcan ve Sadıkoğlu’nun kayısı çalıştayı önerisi oldu. Çalıştayda üretimden tüketime tüm sürecin, ihracat yöntemlerinin, uluslararası pazardaki konumun ve kayısının sağlığa faydalarının ele alınması; bilim insanları, üreticiler, uzmanlar ve ihracatçılarla birlikte Tarım ve Orman ile Ticaret bakanlıklarından yetkililerin de katılması önerildi. Akcan, önümüzdeki dönemde bölgedeki diğer illeri de ziyaret ederek saha çalışmalarını artıracaklarını belirtti.

Fotoğraf: Malatya Haber Ajansı