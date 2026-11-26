Malatya’nın yetiştirdiği gazetecilerden TRT Haber editörü Pınar Torlak, Muhabirler Derneği tarafından verilen 2026 yılı ödüllerinde “Yılın Kültür-Sanat Haberi” dalında birinciliğe değer görüldü. Torlak, “Bebek Beleme” başlıklı çalışmasıyla kazandığı ödülü İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin elinden aldı.

Ödüller Ankara’daki törenle verildi

Muhabirler Derneği’nin bu yılki ödül töreni, Ankara Resim ve Heykel Müzesi’nin Türk Ocağı Salonu’nda gerçekleştirildi. Bakan Çiftçi’nin de katıldığı gecede, farklı kategorilerde öne çıkan çalışmalara imza atan gazeteciler ödüllerini teslim aldı.

Törende söz alan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, gazeteciliğin toplumun doğru bilgilendirilmesindeki rolüne vurgu yaptı. Çiftçi, “Gazetecilik, milletimizin haber alma hakkına hizmet eden, kamu adına soru soran, araştıran ve yaşananlara ışık tutan kıymetli bir meslektir. Doğru bilgiye ulaşmanın giderek zorlaştığı bir dünyada, işini hakkıyla yapan gazetecinin emeği, daha da anlam kazanmıştır.” diye konuştu.

Parlamentodan afet bölgelerine uzanan meslek hayatı

Torlak, meslek yaşamının uzun bir bölümünü parlamento muhabiri olarak geçirdi, afet bölgelerinde de sahada görev aldı. Televizyon haberciliği üzerine akademik çalışmalarını da sürdüren deneyimli gazeteci, bu ödülle kariyerine yeni bir başarı daha ekledi.

Kültür-sanat alanındaki haberiyle jürinin beğenisini kazanan Torlak’ın bu başarısı, Malatya’da da gurur kaynağı oldu. Ödül, kentten çıkan gazetecilerin ulusal yayıncılıktaki başarılarına yeni bir örnek olarak kayda geçti.

Fotoğraf: Malatya Haber Ajansı