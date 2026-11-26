Malatya Büyükşehir Belediyesi, kentte yeşil alanları çoğaltmak ve çevresel sürdürülebilirliği desteklemek için “Kaldığımız Yerden Devam” sloganıyla Beydağı Fidan Dikim Şenliği düzenledi. Konak Karagöz mevkiindeki etkinlikte konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, bugüne kadar Malatya genelinde 1 milyonu aşkın fidan ve tohumun toprakla buluşturulduğunu söyledi.

Programa Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Tarım ve Orman İl Müdürü Osman Akar, kurum müdürleri, meclis üyeleri, ilçe tarım ve orman müdürleri ile çok sayıda öğrenci katıldı. Lise öğrencisi Ceylin Gülbenk’in okuduğu şiirle başlayan şenlikte Er, Beydağı’ndaki ağaçlandırmanın 2010’dan bu yana her yıl aralıksız sürdüğünü hatırlattı.

Geçen yıl dikilen fidanların yüzde 95’i yaşıyor

Başkan Er, asıl önemli olanın fidan sayısından çok dikilenlerin yaşatılması olduğunu belirterek, “Geçen yıl diktiğimiz fidanların yüzde 95’i tuttu. Bu da burada ne kadar doğru bir çalışma yaptığımızın göstergesidir.” dedi. Kentte yaklaşık 16 milyon ağaç bulunduğunu, bunların 9 milyonunun kayısı ağacı olduğunu aktaran Er, Yeşil Vatan Seferberliği’ne destek verdiklerini ve şehir yeniden inşa edilirken ağaçlandırmanın ihmal edilmediğini vurguladı.

Refüjlerde ve şehir girişlerinde peyzaj çalışması

Çalışmaların yalnızca Beydağı ile sınırlı olmadığını kaydeden Er, Eskimalatya, Adıyaman ve Sivas yollarındaki orta refüjlere rulo çim serildiğini, havalimanı yolu ile İkizce’den Elazığ yönüne uzanan hatta da peyzaj ve ağaçlandırmanın devam ettiğini anlattı. Er, “Bu fidanlar büyüdüğünde Malatya’mız çok daha yeşil bir şehir olacak. Yemyeşil bir Malatya tasavvurumuz var.” diye konuştu.

Öğrencilere seslenen Er, bugün dikilen her fidanın gelecek kuşaklara bırakılan bir miras olduğunu, yıllar sonra çocuklarıyla gelip bu ağaçların gölgesinde dinlenebileceklerini söyledi. Şenlik, protokol üyelerinin öğrencilerle birlikte fidan dikmesiyle sona erdi.

Fotoğraf: Malatya Haber Ajansı