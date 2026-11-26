Millî Savunma Bakanlığı, Malatya’da 4 askerin şehit olduğu helikopter kazasına ilişkin adli soruşturma ve teknik incelemenin sürdüğünü, sonuçların kamuoyuyla paylaşılacağını açıkladı.

Malatya’da 4 askerin şehit olduğu helikopter kazasıyla ilgili inceleme çalışmaları devam ediyor. Millî Savunma Bakanlığı (MSB), kazaya dair hem adli soruşturmanın hem de teknik incelemenin sürdüğünü, süreç tamamlandığında sonuçların kamuoyuna duyurulacağını bildirdi.

MSB Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, haftalık basın bilgilendirme toplantısının sonunda gazetecilerin Malatya ve Eskişehir’deki askerî helikopter kazalarına yönelik sorularını cevapladı. Aktürk, iki kazanın da gece yapılan eğitim uçuşları esnasında yaşandığını hatırlattı.

Savcılıklar ayrı soruşturma başlattı

Sözcü Aktürk’ün verdiği bilgiye göre ilgili Cumhuriyet savcılıkları, kazaların hemen ardından her olay için ayrı soruşturma başlattı. İdari tahkikat heyetleri ile kaza kırım ekipleri de her iki ilde kazanın nedenini ortaya çıkarmak için bütün ihtimalleri değerlendiriyor.

Aktürk açıklamasında, “Türk Silahlı Kuvvetlerimize bağlı birlikler, harbe hazırlık seviyelerini yükseltmek ve muhafaza etmek amacıyla gece gündüz, her türlü hava ve arazi şartında eğitim faaliyetlerini sürdürmektedir.” dedi. Kazaların ardından adli ve idari süreçlerin derhâl başlatıldığını vurgulayan Aktürk, “Söz konusu çalışmaların tamamlanmasının ardından elde edilen sonuçlar kamuoyuyla paylaşılacaktır.” ifadesini kullandı.

Malatya’da 4, Eskişehir’de 5 şehit

Malatya’da 12 Kasım’da S-70 tipi helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu pilot binbaşılar Erdem Çimen ile Orhun Pınar ve teknisyen astsubaylar Hüseyin Zehir ile Serkan Önder şehit olmuştu. Eskişehir’de ise 24 Kasım’da Cougar tipi bir helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu 5 asker hayatını kaybetmişti.

Fotoğraf: Malatya Haber Ajansı