Malatya’da sendikalar, siyasi partiler, emek ve meslek örgütleri ile demokratik kitle örgütlerinin temsilcileri, 12 Aralık Cumartesi günü Ankara Tandoğan Meydanı’nda yapılacak miting öncesinde ortak bir basın açıklaması yaptı. DİSK, TMMOB ve TTB temsilcilerinin de yer aldığı buluşmada açıklamayı KESK Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Erdal Karakuş okudu.

Deprem illeri için özel afet bölgesi talebi

Karakuş, 6 Şubat depremlerinden etkilenen başta Malatya olmak üzere bölge illerinde barınma, altyapı, ekonomik ve sosyal yaşama dair ihtiyaçların hâlâ sürdüğünü söyledi. Toparlanma sürecinde ek desteklerin kritik olduğunu belirten Karakuş, deprem illerinin özel afet bölgesi ilan edilmesini, küçük esnafın borçlarının silinmesini ve bölge halkına sağlanan ekonomik desteklerin artırılmasını talep etti. Deprem nedeniyle ertelenen vergi borçlarında da esnafın içinde bulunduğu koşulların gözetilmesini istedi.

Ücretler ve vergi sisteminde düzenleme çağrısı

Emekliler, asgari ücretliler ve kamu ile özel sektör çalışanlarının beklentilerine değinen Karakuş, ücretlerin bugünkü yaşam koşullarına göre yeniden ele alınması gerektiğini vurguladı. Emekli aylıklarıyla asgari ücretin açlık sınırının üzerine çıkarılmasını, çalışan maaşlarının ise yoksulluk sınırını karşılayacak seviyeye yükseltilmesini isteyen Karakuş, gelir düzeyini gözeten daha dengeli bir vergi uygulaması önerdi. Eğitim, sağlık ve barınma gibi kamusal hizmetlere ayrılan kaynakların artırılmasının da toplumsal refah için önemli olduğunu ifade etti.

Depremzedelerin talepleri Ankara’ya taşınacak

Karakuş, 12 Aralık’taki mitingde çalışanların, emeklilerin, küçük esnafın ve depremzedelerin ekonomik ve sosyal taleplerinin dile getirileceğini belirterek, gelir dağılımında adalet ve sosyal hakların geliştirilmesi için mitinge katılım çağrısında bulundu.

Fotoğraf: Malatya Haber Ajansı