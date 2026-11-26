BİLSAM’ın Malatya’da düzenlediği yedi günlük Girişimcilik ve İnovasyon Kampı sona erdi. Kapanışta iş insanlarıyla buluşan bazı gençler iş görüşmesi için randevu aldı.

Malatya’da BİLSAM tarafından düzenlenen Girişimcilik ve İnovasyon Kampı sona erdi. 16-22 Kasım 2026 tarihleri arasında yedi gün süren kampta katılımcılar iş fikri geliştirmeyi, işletme kurmanın aşamalarını ve girişimcilere açık finansman kaynaklarını öğrendi. Kapanış buluşmasında iş insanlarıyla bir araya gelen bazı gençler, iş görüşmesi için randevu almayı başardı.

Katılımcılar dört grupta iş fikri üretti

Kampın açılış gününde Prof. Dr. Bünyamin Akdemir girişimcilik ve işletme yönetiminin temel kavramlarını ve girişimcide bulunması gereken özellikleri anlattı. İkinci gün Prof. Dr. Erkan Bahçe başarılı girişim örneklerini paylaştı; katılımcılar bu girişimleri başarıya götüren etkenleri tartıştı.

Üçüncü gün BİLSAM Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Gezer iş fikri geliştirme yöntemleri üzerine sunum yaptı. Ardından dört gruba ayrılan katılımcılar beyin fırtınası, matris ve SCAMPER tekniklerinden yararlanarak oluşturdukları iş fikirlerini sundu. Dördüncü gün ise Prof. Dr. Ömer Faruk Aladağ işletme kurma ve yönetme süreçlerini aktardı, katılımcılar da Malatya’daki bazı işletmelerin kuruluş hikâyelerini bu ilkeler ışığında inceledi.

Finansman ve hibe destekleri masaya yatırıldı

Beşinci gün Prof. Dr. İbrahim Gezer’in yönettiği “Finansman Yöntemleri ve Girişimci Destekleri” panelinde Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mehmet Şirin Budancamanak, KOSGEB Malatya İl Müdürü Murat Seki, TKDK İl Koordinatörü Murat Tunç ve Türkiye İş Bankası Şube Müdürü Cengiz Han Yurdakonar konuştu. Panelistler hibe ve destek programlarını anlatıp bu desteklerle kurulan işletmelerden örnekler verdi. Altıncı gün iletişim uzmanı Mehmet Sait Aytekin, “Etkili İletişim ve Beden Dili” başlıklı konferans verdi.

İş insanları tecrübelerini anlattı

Son gün düzenlenen kahvaltıda katılımcılar Malatyalı iş insanları Osman Marasalı, Bülent Güngör, Ahmet Taner Tan ve Abdullah Duran ile buluştu. TKDK İl Koordinatörü Murat Tunç’un da katıldığı programda iş insanları girişimcilik yolculuklarını ve karşılaştıkları zorlukları paylaştı. Prof. Dr. Gezer, kampı kentte girişimciliğe katkı sunmak amacıyla düzenlediklerini belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

BİLSAM, katılımcılara yakında sınav yapılacağını ve başarılı olanlara belge verileceğini duyurdu. Yıl içinde planlanan sekiz akademik kampın üçüncüsü olan Yazılım ve Yapay Zekâ Kampı da önümüzdeki günlerde başlayacak.

Fotoğraf: Malatya Haber Ajansı