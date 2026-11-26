İçişleri Bakanlığı, aralarında Malatya’nın da bulunduğu 60 ilde yeni nesil suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 280 şüphelinin yakalandığını, aramalarda çok sayıda silahın ele geçirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığı, yeni nesil suç örgütlerine yönelik geniş çaplı operasyonların sonucunu duyurdu. Operasyonlar aralarında Malatya’nın da bulunduğu 60 ili kapsadı. Bakanlık, bu çalışmalarda 280 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Operasyonlar, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin talimatları doğrultusunda hayata geçirildi. Süreci Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı ile Cumhuriyet başsavcılıkları koordine etti. MİT Başkanlığı, EGM İstihbarat Başkanlığı ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı da ortak çalışma yürüttü. Bu iş birliği sonucunda 60 ilde 280 şüpheli yakalandı.

Bakanlığın açıklamasına göre yakalanan şüphelilerin silahlı eylem, kurşunlama ve kundaklama faaliyetlerine karıştığı belirlendi. Bu faaliyetlerin toplum üzerinde korku ve panik oluşturduğu bildirildi. Şüphelilerin yasa dışı silah temini ve ticareti yoluyla örgütsel yapılanmalarını güçlendirmeye çalıştığı ifade edildi. Sosyal medya platformları üzerinden suç örgütlerine yeni eleman kazandırmaya yönelik faaliyet yürüttükleri ve örgüt propagandası yaptıkları da kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, şüphelilerin iletişim platformlarında oluşturulan gruplar üzerinden tetikçi temin etmeye veya tetikçilik yapmaya yönelik paylaşımlarda bulunduğu belirtildi. Suç faaliyetlerini normalleştirmeye çalıştıkları da aktarıldı. Yasa dışı silah temini ve ticareti, sosyal medya üzerinden eleman kazandırma ile örgüt propagandası, açıklamada öne çıkan hususlar arasında yer aldı.

Operasyon kapsamındaki aramalarda çok sayıda uzun namlulu silah, tabanca, tüfek, şarjör ve fişek ele geçirildi. İçişleri Bakanlığı, operasyonlarda görev alan emniyet ve istihbarat personeli ile Cumhuriyet başsavcılıklarını tebrik etti.

Fotoğraf: Malatya Haber Ajansı