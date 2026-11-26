Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 gün arayla Malatya ve Eskişehir’de yaşanan askeri helikopter kazalarına ilişkin tahkikatların en küçük bir şüpheye yer bırakılmadan bütün yönleriyle yürütüleceğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya ve Eskişehir’de 12 gün arayla meydana gelen askeri helikopter kazalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Değerlendirme, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü programında geldi.

Erdoğan, Yeşilyurt ilçesindeki kazanın 12 Kasım’da, Eskişehir’deki kazanın ise 24 Kasım’da yaşandığına işaret etti. Her iki kazaya yönelik başlatılan soruşturmaların en küçük bir şüpheye yer bırakılmadan tüm yönleriyle yürütüleceğini söyledi. İki elim kaza için inceleme ve araştırma da başlatıldığını kaydetti.

Eskişehir’de 24 Kasım’da eğitim uçuşu sırasında Hava Kuvvetlerine ait bir helikopter kaza kırıma uğramıştı. Erdoğan, bu kazada şehit olan askerlere Allah’tan rahmet diledi. Şehitlerin ailelerine, yakınlarına, silah arkadaşlarına ve Türk Silahlı Kuvvetlerine de başsağlığı dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı, Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde 12 Kasım’da yaşanan ve 4 askerin şehit olduğu helikopter kazasını da hatırlattı. Her iki olaya ilişkin tahkikat başlatıldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Malum, 12 Kasım’da Malatya Yeşilyurt’ta bir başka askeri helikopterimiz kaza kırıma uğramış, 4 askerimiz şehit düşmüştü. Sadece 12 gün arayla yaşanan bu iki elim kazanın araştırılmasına yönelik tahkikatlar başlatılmıştır. Bu inceleme ve araştırmalar en küçük bir şüpheye mahal bırakmayacak şekilde tüm yönleriyle yapılacaktır. Rabb’im şehitlerimizin ruhlarını şad, mekânlarını inşallah cennet eylesin. Rabb’im kahraman ordumuzun kahraman mensuplarının ayağına taş değdirmesin, onları her türlü kazadan, beladan muhafaza buyursun.”

Fotoğraf: Malatya Haber Ajansı