Meteoroloji verilerine göre Malatya’da 26 Kasım Perşembe sabahı sıcaklık eksi 3 dereceye inecek, gün içinde 9 dereceye çıkacak. Sürücüler ve üreticiler buzlanma ile dona karşı dikkatli olmalı.

Malatya’da kasım ayının son günlerinde soğuk hava kendini iyice hissettiriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 26 Kasım Perşembe için paylaştığı tahminlere göre kentte termometrelerin sabah saatlerinde eksi 3 dereceye kadar inmesi, gün içinde ise en fazla 9 dereceye çıkması öngörülüyor.

Güncel saatlik tahminler, özellikle sabahın erken saatlerinde ve gece boyunca kent merkezinde düşük sıcaklıkların etkili olacağına işaret ediyor. Gündüz ile gece arasındaki yaklaşık 12 derecelik fark, günü dışarıda geçirecek vatandaşların hazırlığını da doğrudan etkiliyor.

Buzlanma ve don riskine dikkat

Tahminlere göre Doğu Anadolu Bölgesi genelinde gökyüzü parçalı ve az bulutlu olacak, bazı noktalarda pus ve sis oluşması da bekleniyor. Sıcaklığın sıfırın altına inmesiyle birlikte yollarda buzlanma, tarım alanlarında ise don tehlikesi gündeme geliyor.

Bu nedenle özellikle sabah saatlerinde yola çıkacak sürücülerin hızlarını yol koşullarına göre ayarlaması, takip mesafesini koruması ve görüşün azaldığı sisli kesimlerde dikkatli olması önem taşıyor. Tarımsal üreticilerin de dona karşı hassas ürünlerini korumak için gerekli önlemleri alması gerekiyor.

Rüzgâr hafif esecek

Meteorolojik verilere göre Malatya’da rüzgârın gün boyunca saatte 1 ila 5 kilometre gibi düşük hızlarda esmesi, zaman zaman ise saatte 18 kilometreye kadar çıkması bekleniyor. Kuvvetli rüzgâr beklenmese de düşük sıcaklıklar nedeniyle dışarıda uzun süre kalacak vatandaşların kalın giyinmesi tavsiye ediliyor.

Kentte önümüzdeki günlerde havanın nasıl seyredeceğine ilişkin güncel tahminler Meteoroloji Genel Müdürlüğünün resmi kanallarından takip edilebiliyor.

Fotoğraf: Malatya Haber Ajansı