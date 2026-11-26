Malatya Barosunun avukatları bir araya getirecek sosyal tesisi için adliye yerleşkesinde temel atma töreni yapıldı. TBB Başkanı Sağkan, bir adliye yerleşkesinde ilk kez bu biçimde yer tahsis edildiğini söyledi.

Malatya Barosunun avukatları bir araya getirecek sosyal tesisi için adliye yerleşkesinde temel atıldı. Törene Malatya Valisi Seddar Yavuz, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Av. Erinç Sağkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Mete ve Malatya Barosu Başkanı Gökhan Ulu katıldı.

Konuşmalar

Ulu, Eskişehir’de eğitim uçuşu sırasında askeri helikopterin düşmesiyle şehit olan askere rahmet, ailesine başsağlığı diledi. 6 Şubat depremlerinin ardından avukatların yaşadığı zorlukları anımsatarak, “En zor şartlarda dahi adaletin, hukukun ve yurttaşlarımızın yanında durduk. Bugün temelini attığımız sosyal tesis, yıkımın ardından yeniden ayağa kalkan Malatya Barosunun direncinin ve dayanışmasının somut bir simgesidir.” dedi. Tesisi genç avukatların nefes alabileceği, meslektaşların bir araya gelip dostluklarını pekiştirebileceği bir yaşam alanı olarak niteledi; en kısa sürede tamamlanmasını diledi.

Sağkan, bir adliye yerleşkesinde ilk kez baroya yer tahsis edildiğini, TBB ve Malatya Barosu lehine irtifak hakkı tanındığını, projenin bu yönüyle örnek olduğunu söyledi. 6 Şubat depremlerinin hemen ardından Malatya’ya geldiğini, dönemin baro başkanı ve meslektaşlarıyla baronun kiralık hizmet binasında çalıştıklarını; binada depremzedelere ulaştırılacak yardım malzemelerinin tasnif edildiğini, yurttaşların adalete erişim çalışmalarına destek verdiklerini anlattı. Son bir yıldaki değişime ve tesisin kentteki kurumların ortak çalışmasıyla hayata geçmesine değindi. Binada meslek yemini edecek genç avukatların hukukun ve adaletin tesisi için çalışacağını kaydedip, süreci takip eden önceki dönem baro başkanlarına teşekkür etti; Ulu ile açılışta bir araya gelmeyi diledi.

Başkan Sami Er, deprem sonrası yaralarını saran kente tesis kazandırılmasından memnuniyet duyduğunu, temeli atılan ya da tamamlanıp hizmete giren her yapının Malatya’nın yeniden inşasına katkı sunduğunu söyledi.

Muğla Valiliğine atanan Vali Yavuz, görev değişikliği nedeniyle sevinç ve hüznü bir arada yaşadığını; Malatya ile kurduğu gönül bağının ve deprem sonrası halkla paylaştığı günlerin etkili olduğunu söyleyerek Malatyalılara seslendi. Yeniden imar döneminde Malatya’da görev yapmanın onurunu yaşamı boyunca taşıyacağını belirterek, “Dünden bu yana bana teveccüh gösteren tüm Malatyalı hemşehrilerime bir kez daha şükranlarımı sunuyorum.” dedi.

Yavuz, depremlerde Malatya’da 895 dersliğin kaybedildiğini, yeniden inşa sürecinde 2 bine yakın derslik yapıldığını söyledi; yeni adliye binasını bu dönemde kente kazandırılan kamu yatırımlarına örnek gösterdi. Konut, iş yeri, eğitim, sağlık ve ulaşım alanlarında çalışma yürütüldüğünü anlattı. “Biz geleceğin Malatya’sını inşa ettik.” dedi; yeni şehircilik anlayışıyla planlanan kapalı otoparkların trafik sorununun çözümüne katkı sağlayacağını belirtti.

Deprem sonrası Türkiye’nin dört bir yanından gelen desteğe değinerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a, İçişleri Bakanına, diğer bakanlara, kentte birlikte çalıştıkları milletvekillerine, Başkan Sami Er’e, ilçe belediye başkanlarına, kamu kurumlarına ve sivil toplum kuruluşlarına teşekkür etti. Konuşmaların ardından tesisin temeli dualarla atıldı.

Fotoğraf: Malatya Haber Ajansı