Malatya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün koordinasyonunda Battalgazi’deki 91.000 Dev Öğrenci Ortaokulunda, sağlıklı beslenme ve su ürünleri tüketimini teşvik etmek üzere bir etkinlik düzenlendi. Programa Battalgazi Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı, İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar, protokol üyeleri, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Sağlıklı ve dengeli beslenme bilincinin geliştirilmesi amacıyla hazırlanan programda öğrenci ve öğretmenlere balık-ekmek ikramında bulunuldu. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlik kapsamında bir resim yarışması da yapıldı; yarışmada dereceye giren öğrencilere ödül verildi.

Kaymakam ve il müdürü balık tüketiminin önemine değindi

Battalgazi Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı, öğrencilerin sosyal ve kültürel gelişimini destekleyen organizasyonların önemine işaret etti. Kundakçı, “Bugün burada geleceğimizin teminatı olan kıymetli öğrencilerimiz ve onları özveriyle yetiştiren öğretmenlerimizle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Çocuklarımızın sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazanmaları, sanatsal yeteneklerini sergilemeleri ve okullarında böyle keyifli etkinliklerle buluşmaları bizleri son derece memnun ediyor. Resim yarışmasında dereceye giren tüm öğrencilerimizi yürekten kutluyor, emeği geçen İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüze ve okul yöneticilerimize teşekkür ediyorum.” dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar da su ürünlerinin insan sağlığı bakımından taşıdığı öneme değindi. Çocukların erken yaşta sağlıklı beslenme bilinci edinmesini hedeflediklerini söyledi. Akar, “Müdürlüğümüz koordinasyonunda gerçekleştirdiğimiz bu etkinlikle hem öğrencilerimize ve öğretmenlerimize keyifli bir gün yaşatmak hem de sağlıklı ve dengeli beslenmede önemli bir yere sahip olan balık tüketimini teşvik etmek istedik. Çocuklarımızın hayal dünyalarını yansıttıkları resim yarışması da etkinliğimize ayrı bir güzellik kattı. Dereceye giren öğrencilerimizi tebrik ediyor, tüm evlatlarımıza sağlıklı ve başarılı bir eğitim hayatı diliyorum.” diye konuştu.

Resim yarışmasında dereceye giren öğrencilerin ödüllerini Kaymakam Kundakçı, İl Müdürü Akar ve protokol üyeleri teslim etti. Hatıra fotoğraflarının çekilmesinin ardından etkinlik sona erdi.

Fotoğraf: Malatya Haber Ajansı