Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla Malatya Barosunun düzenlediği basın açıklamasına katıldı. Sağkan burada, İstanbul Sözleşmesi’nden çekilinse bile devletin sorumluluğunun devam ettiğini vurgulayarak şöyle konuştu:

“Buradan tekrar hatırlatmak gerekirse İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılmış olması iktidarın ya da devletin kadına yönelik şiddetle mücadelesindeki ulusal ve uluslararası yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz. Türkiye’de hemen hemen her gün kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleri haberlerini görüyoruz. Bu haberlere karşı güçlü politikalar geliştirmek ve sivil toplumun da desteğini alarak eğitimden adli uygulamalara kadar tüm alanlarda güçlü politikaları hayata geçirmek kaçınılmaz bir zorunluluktur. Daha fazla kadın cinayeti görmeden, daha fazla canımız yanmadan bu politikaların hayata geçirilmesinin takipçisi olacağımızı buradan tekrar ifade ediyoruz.”

25 Kasım’ın tarihçesi ve Mirabal kardeşler

Konuşmasında 25 Kasım’ın tarihsel kökenine de değinen Sağkan, Dominik Cumhuriyeti’nde dönemin diktatörü Trujillo’ya karşı kadınların hak ve özgürlüklerini, insan haklarını savunan Mirabal kardeşlerin 1960 yılında öldürüldüğünü anlattı. Sağkan, “O dönemin yandaş basını tarafından kamuoyuna bir trafik kazası olarak aktarıldı. Ancak aslında herkes bunun bir cinayet olduğunu biliyordu.” dedi.

Mirabal kardeşlerin öldürüldüğü 25 Kasım’ın, 1981’den itibaren kadınların şiddete karşı mücadele günü olarak anıldığını aktaran Sağkan, “Bugün baktığımızda Dominik Cumhuriyeti’ndeki diktatörü kimse anmazken Mirabal kardeşler tüm dünyada kadına karşı şiddetin ve o şiddetle mücadelenin simgesi olarak anılıyor.” diye konuştu.

Baroların 81 ildeki çalışmaları hatırlatıldı

Kendisinden önce söz alan Kadın Hakları Komisyonu Başkanının konuşmasına atıfta bulunan Sağkan, 25 Kasım’ın yalnızca bir anma günü olarak geçiştirilmemesi gerektiğini söyledi. Bu günün, kadına yönelik şiddetin önlenmesinde sorumluluğu bulunan kişi ve kurumlara görevlerini hatırlatmak ve kadınlarla dayanışmayı pekiştirmek açısından önem taşıdığını vurguladı.

Malatya Barosunun 25 Kasım dolayısıyla yürüttüğü çalışmaya da değinen Sağkan, 81 ilde baroların şiddete karşı mücadele eden kadınların yanı başında olduğunu hatırlatmak istediğini belirtti. Sağkan, “Keza Türkiye Barolar Birliği Kadın Hakları Komisyonu, yani TÜBAKKOM, 81 ilde barolarımızla iş birliği içerisinde kadına yönelik şiddete karşı etkin şekilde mücadelesini devam ettiriyor.” dedi.

Fotoğraf: Malatya Haber Ajansı