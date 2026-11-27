Millî Eğitim Akademisi hazırlık eğitimine alınacak 15 bin öğretmen adayı için başvurular 9-15 Aralık’ta alınacak; en fazla kontenjan 3 bin 976 ile sınıf öğretmenliğine ayrıldı.

Malatya’daki öğretmen adaylarını da yakından ilgilendiren takvim netleşti. Millî Eğitim Bakanlığı, Millî Eğitim Akademisi’nde hazırlık eğitimi alacak 15 bin öğretmen adayının alanlara göre kontenjan dağılımını ve başvuru-kayıt takvimini duyurdu.

Başvurular 9 Aralık’ta başlıyor

2026 MEB Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) sonuçları esas alınarak yapılacak başvurular 9 Aralık’ta açılacak ve 15 Aralık Salı günü saat 16.00’da kapanacak. Adaylar başvurularını e-Devlet bilgileriyle akademibasvuru.meb.gov.tr adresinden yapacak.

Alan puanı en az 50 olmalı

Başvuru için adayın, başvurduğu öğretmenlik alanında MEB-AGS’den en az 50 puan almış olması gerekiyor. Her alanda puan sırasına göre kontenjan kadar asıl aday, asıl aday sayısının yüzde 10’u kadar da yedek aday belirlenecek. Puanların eşit olması halinde sıralama bilgisayar kurasıyla yapılacak.

En çok kontenjan sınıf öğretmenliğinde

Kontenjan dağılımında ilk sırada 3 bin 976 kişiyle sınıf öğretmenliği yer aldı. Onu 2 bin 842 ile özel eğitim, bin 101 ile İngilizce, bin 59 ile rehberlik ve bin 51 ile din kültürü ve ahlak bilgisi izledi.

Başvurular, adayların tercih ettiği il ya da ilçe millî eğitim müdürlüklerince elektronik ortamda incelenecek. Şartları taşıyanların başvurusu onaylanacak, uygun olmayanlar ise gerekçesiyle reddedilecek. Eğitim ve uygulama merkezlerine yerleştirmeler MEB-AGS puanı ve tercihlere göre yapılacak; tercihine yerleşemeyen ya da tercih yapmayan adaylar resen yerleştirilecek.

Sonuçlar 17 Aralık’ta ilan edilecek

Hazırlık eğitimine alınacak asıl ve yedek adaylar 17 Aralık 2026’da açıklanacak. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının ardından kayıt hakkı kazanan asıl adaylar 4 Şubat 2027’de, yedek adaylar ise 15 Şubat 2027’de duyurulacak. Kayıt yaptırmayan asıl adayların yerine yedekler çağrılacak.

Fotoğraf: Malatya Haber Ajansı