Anayasa Mahkemesi, nöbet ücreti için aranan kesintisiz 6 saat çalışma şartını Anayasa’ya aykırı buldu. Malatya dahil tüm illerde kısa nöbetlere de ücret ödenebilecek.

Malatya’daki hastanelerde ve sağlık kuruluşlarında görev yapanlar da dahil olmak üzere Türkiye genelindeki sağlık çalışanlarını yakından ilgilendiren bir karar Resmî Gazete’de yayımlandı. Anayasa Mahkemesi (AYM), nöbet ücretinin ödenebilmesi için kesintisiz en az 6 saat çalışılması gerektiğini öngören hükmü iptal etti. Böylece 6 saatin altında kalan nöbetler için de ücret ödenmesinin yolu açıldı.

İptal edilen ibare 657 sayılı Kanun’da yer alıyordu

Karar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun ek 33’üncü maddesindeki “nöbet süresi kesintisiz 6 saatten az olmamak üzere” ifadesini kapsıyor. Konu, nöbet ücreti talebi idare tarafından geri çevrilen bir sağlık çalışanının açtığı davayla gündeme geldi. Davaya bakan Diyarbakır 4. İdare Mahkemesi, düzenlemenin Anayasa’ya aykırı olduğu görüşüyle dosyayı AYM’ye gönderdi.

Yüksek Mahkeme, 8 Eylül 2026’da oy birliğiyle verdiği kararda bu şartı Anayasa’nın 18’inci maddesindeki zorla çalıştırma ve angarya yasağıyla bağdaşmaz buldu. E.2026/129, K.2026/191 sayılı karar, 26 Kasım 2026 tarihli ve 33442 sayılı Resmî Gazete’de yer aldı. İptal için ayrı bir yürürlük tarihi belirlenmedi.

“Hiçbir nöbet için ücret ödenmemesi söz konusu olabilir”

AYM, ücretin saat bazında hesaplanmasına karşın ödemenin kesintisiz 6 saat şartına bağlanmasının çalışanlara orantısız bir yük getirdiğine dikkat çekti. Kararda, “Nöbetlere ilişkin çalışma süresinin her defasında altı saatten az olması durumunda ilgili ayda tutulan nöbetlerin hiçbiri için ücret ödenmemesi de söz konusu olabilecektir.” değerlendirmesine yer verildi. Mahkeme, mevcut düzenlemenin bu külfeti karşılayacak bir telafi imkânı tanımadığını da vurguladı.

Acil ve yoğun bakımda yüzde 50 fazla ödeme

Mevcut sistemde yataklı tedavi kurumları, ağız ve diş sağlığı merkezleri, aile ve toplum sağlığı merkezleri ile 112 acil sağlık hizmetlerinde mesai dışı tutulan ve karşılığında izin verilmeyen nöbetler için ücret ödeniyor. Tutar, unvana göre belirlenen göstergenin aylık katsayıyla çarpılmasıyla hesaplanıyor; yoğun bakım, acil servis ve 112’de tutulan nöbetlerde ödeme yüzde 50 artırımlı yapılıyor.

Kararla birlikte Malatya’daki memur ve sözleşmeli sağlık personeli de diğer yasal koşulları taşımaları halinde kısa süreli nöbetler için ücret alabilecek. Diyarbakır’daki dava ise AYM kararı doğrultusunda sonuçlandırılacak.

Fotoğraf: Malatya Haber Ajansı