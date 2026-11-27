Yeşilyurt Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü, Tecde Mahallesi’nde can ve mal güvenliğini tehdit eden metruk evi yasal süreç tamamlandıktan sonra kontrollü şekilde yıktı.

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Tecde Mahallesi’nde, çevresi için risk taşıyan metruk bir ev yıkıldı. Yeşilyurt Belediyesi ekipleri, can ve mal güvenliğini tehdit ettiği belirlenen yapıyı kontrollü bir şekilde ortadan kaldırdı.

İnceleme sonrası yıkım kararı

Yeşilyurt Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, mahallede yaptıkları incelemede söz konusu metruk evin çevre güvenliği açısından tehlike oluşturduğunu tespit etti. Bunun üzerine gerekli yasal prosedür başlatıldı.

Yasal işlemlerin tamamlanmasının ardından iş makineleriyle bölgeye gelen ekipler, evi kontrollü şekilde yıktı. Yıkım çalışmasının ardından alanda temizlik yapılarak bölge güvenli hale getirildi.

Metruk yapılar risk oluşturuyor

Uzun süre kullanılmayan ve bakımsız kalan metruk yapılar, çökme tehlikesinin yanı sıra mahalle sakinleri ve özellikle çocuklar için güvenlik sorunu oluşturabiliyor. Bu tür binaların zaman içinde çevre kirliliğine de yol açabildiği biliniyor.

İlçe genelinde tespit çalışmaları sürüyor

Yapı Kontrol Müdürlüğü yetkilileri, metruk yapıları belirlemeye yönelik incelemelerin Yeşilyurt genelinde devam ettiğini açıkladı. Yetkililer, risk taşıdığı saptanan yapıların yasal süreçleri tamamlandıkça yıkılacağını bildirdi.

Belediyenin bu çalışmalarla mahallelerde daha güvenli ve temiz bir yaşam alanı oluşturmayı amaçladığı belirtiliyor. Vatandaşların da çevrelerinde tehlike oluşturduğunu düşündükleri metruk yapıları belediyeye bildirebileceği ifade ediliyor.

Fotoğraf: Malatya Haber Ajansı