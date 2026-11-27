Malatya’nın Battalgazi ilçesinde zabıta ekipleri, gece saatlerinde marketlere ve kavşaklara yönelik kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Battalgazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin yaptığı kontrollerde, mevzuata uymadığı belirlenen işletmeler hakkında idari işlem yapıldı.

Üç mahalledeki marketler tek tek kontrol edildi

Denetimler Halfettin, Sarıcıoğlu ve Çöşnük mahallelerinde faaliyet gösteren marketlerde yoğunlaştı. Zabıta ekipleri raflardaki ürünlerin son kullanma tarihlerine bakarken, fiyat etiketlerinin kurallara uygun şekilde yer alıp almadığını da inceledi. Kontroller sırasında işletmelerin hijyen şartları ve iş yeri açma ve çalışma ruhsatları da gözden geçirildi.

Gece yapılan denetimle, akşam saatlerinde açık kalan ve mahalle sakinlerinin sıkça alışveriş yaptığı işletmelerin de kurallara uygun hizmet vermesinin amaçlandığı belirtildi. Eksik ya da aykırı durumu tespit edilen iş yerleri için gerekli yasal işlemler uygulandı.

Kavşaklardaki satışlara da denetim

Ekipler, market kontrollerinin yanı sıra ilçe genelindeki kavşaklarda da çalışma yaptı. Bu denetimlerde, trafiğin akışını engelleyen ve yayaların can güvenliğini riske atan satış faaliyetleri mercek altına alındı. Kavşaklarda yapılan satışların hem sürücüler hem de yayalar için tehlike oluşturabileceğine dikkat çekildi.

Zabıta Müdürü Sezer: Denetimler sürecek

Battalgazi Belediyesi Zabıta Müdürü Ferdi Sezer, çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, “Vatandaşlarımızın güvenle alışveriş yapabilmesi için market denetimlerimizi gece saatlerinde de sürdürüyoruz. Sürücü ve yayaların güvenliğini korumak için kavşaklardaki denetimlerimize de devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Sezer’in açıklamasına göre zabıta ekipleri, hem tüketicinin korunması hem de trafik ve yaya güvenliğinin sağlanması amacıyla ilçe genelindeki kontrollerini önümüzdeki dönemde de aralıksız sürdürecek.

Fotoğraf: Malatya Haber Ajansı