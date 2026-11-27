Malatya’da antika ve koleksiyon meraklılarını bir araya getiren Malatya Antika Pazarı, ikinci kez kapılarını açmaya hazırlanıyor. Her ayın son pazar günü düzenlenmesi planlanan etkinlik, bu kez 29 Kasım 2026 Pazar günü ziyaretçileriyle buluşacak.

İlk pazara 32 katılımcı geldi

Organizasyonun ilki 25 Ekim 2026 Pazar günü yapıldı. Farklı şehirlerden gelen 32 katılımcının yer aldığı ilk pazar, antikacıları, koleksiyonerleri ve meraklıları aynı alanda buluşturdu. Hem katılımcıların hem de Malatyalıların ilgisi, etkinliğin devam etmesinde belirleyici oldu.

Sanat Merkezi Fuaye Alanı’nda 08.00-20.00 arası

İkinci Malatya Antika Pazarı, Sanat Merkezi Fuaye Alanı’nda kurulacak ve gün boyu, saat 08.00 ile 20.00 arasında açık kalacak. Ziyaretçiler pazarda eski dönemlere ait antika eşyalar, koleksiyonluk objeler ve nostaljik parçalar bulabilecek.

Koleksiyonculuğa destek amaçlanıyor

Etkinliğin, antika kültürünü daha geniş kesimlere tanıtmanın yanı sıra koleksiyonculuğu desteklemeyi ve antikacılar arasındaki iletişimle dayanışmayı güçlendirmeyi hedeflediği belirtiliyor. Farklı illerden gelen satıcılar sayesinde pazardaki ürün çeşitliliği de artıyor.

Geleneksel bir etkinliğe dönüşmesi hedefleniyor

Düzenleyiciler, her ay tekrarlanacak pazarın şehrin kültür ve sanat yaşamına canlılık katmasını, antika tutkunlarını farklı şehirlerden Malatya’ya çekmesini ve zamanla kentin geleneksel kültür etkinliklerinden biri haline gelmesini amaçlıyor. Pazarın önümüzdeki aylarda da her ayın son pazar günü kurulmaya devam edeceği bildirildi.

Fotoğraf: Malatya Haber Ajansı