Malatya’daki sürücüleri de etkileyecek yeni bir akaryakıt zammı yolda. Kasım ayında art arda gelen indirimlerle gerileyen benzin ve motorin fiyatlarının, 1 Aralık itibarıyla Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) düzenlemesine bağlı olarak yeniden artması bekleniyor.

Benzinde artış 4 lirayı aşabilir

Sektördeki beklentilere göre 1 Aralık Salı gününden geçerli olmak üzere benzinin litresine 4 lira 15 kuruş, motorinin litresine ise 3 lira 60 kuruş zam yapılması gündemde bulunuyor.

Kasım ayında litresi 101 lira 70 kuruşa kadar yükselen, ardından 85 lira 80 kuruşa gerileyen motorinin, yeni düzenlemenin ardından yeniden 90 lira seviyesine yaklaşacağı tahmin ediliyor. Pompa fiyatlarının Malatya dahil tüm illerde değişmesi beklenirken, satış fiyatlarının dağıtım şirketine ve bölgeye göre farklılık gösterebileceği belirtiliyor.

Konutlarda elektrik ve doğal gaza zam beklenmiyor

Akaryakıttaki tablonun aksine, konut abonelerinin elektrik ve doğal gaz faturalarında aralıkta yeni bir artış öngörülmüyor. Doğal gaz ithalat maliyetleri yükselse de hanelere sağlanan enerji desteğinin sürmesi, olası tarife değişikliklerinin ise 2027’de ele alınması bekleniyor.

Enerji desteği 1 trilyon lirayı geçecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 2025’te 655 milyar lira olan elektrik ve doğal gaz desteğinin 2026 yılı sonunda 1 trilyon lirayı aşmasının beklendiğini daha önce açıklamıştı. Mevcut uygulamada konutlardaki elektrik maliyetinin yaklaşık yüzde 55’ini, doğal gaz maliyetinin ise yüzde 64’ünü devlet üstleniyor.

Fotoğraf: Malatya Haber Ajansı