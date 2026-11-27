Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde vergi mükelleflerine hafta sonu kolaylığı sağlanıyor. Yeşilyurt Belediyesi, ikinci taksit ödemeleri için son gün olan 30 Kasım Pazartesi öncesinde, 28 Kasım Cumartesi ve 29 Kasım Pazar günleri veznelerini açık tutma kararı aldı.

Vezneler 09.00 ile 17.00 arasında hizmet verecek

Belediye Gelirler Müdürlüğü’nün duyurusuna göre hafta sonu boyunca Yeşilyurt Belediye Hizmet Binası’ndaki vezneler 09.00 ile 17.00 saatleri arasında çalışacak. Bu iki günde mükellefler emlak vergisi, çevre temizlik vergisi ile ilan ve reklam vergisi borçlarını doğrudan veznelerde ödeyebilecek.

Uygulamayla, hafta içi mesai saatlerinde belediyeye gelme fırsatı bulamayan vatandaşların ödeme süresi dolmadan işlemlerini tamamlayabilmesi amaçlanıyor. Böylece son güne doğru yaşanabilecek yoğunluğun da azaltılması hedefleniyor.

Ödemeler internetten de yapılabiliyor

Vezneye gitmek istemeyen mükellefler için alternatif ödeme yolları da bulunuyor. Vergi borçları belediyenin banka hesaplarına, e-Devlet üzerinden ya da belediyenin resmi internet sitesi www.yesilyurt.bel.tr aracılığıyla ödenebiliyor.

Son güne bırakmama çağrısı

Gelirler Müdürlüğü, vatandaşlardan ödemelerini son güne bırakmamalarını istedi. Süre içinde ödenmeyen vergilerde gecikme zammı gibi yasal yükümlülüklerin doğabileceği göz önüne alındığında, mükelleflerin hafta sonu sunulan bu imkândan yararlanması öneriliyor.

Malatya’da benzer bir uygulamayı Battalgazi Belediyesi de duyurmuştu. Böylece kentin iki merkez ilçesinde mükellefler, ödeme süresinin son hafta sonunda belediye veznelerinden işlem yapabilecek.

Fotoğraf: Malatya Haber Ajansı