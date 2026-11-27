Havaların soğumasıyla birlikte sobayla ısınan haneler için önemli bir uyarı geldi. Malatya’da da kış aylarında yaygın olarak kullanılan soba ve bacalı ısıtıcılarla ilgili Sağlık Bakanlığı, karbonmonoksit zehirlenmelerinin önüne geçmek için lodoslu havalarda bu cihazların yakılmaması gerektiğini duyurdu.

Menfezler kapatılmamalı

Bakanlığın hazırladığı bilgilendirme afişinde, evlerdeki havalandırma menfezlerinin her zaman açık bırakılması gerektiği hatırlatıldı. Lodos gibi rüzgârlı havalarda bacadaki çekişin bozulabildiği ve yanma sonucu oluşan gazın odaya geri dolabildiği biliniyor. Bu nedenle bu tür havalarda soba yakmaktan kaçınılması öneriliyor.

Bakım ve baca temizliği her yıl yaptırılmalı

Afişte soba, kombi ve şofbenlerin bakımının düzenli aralıklarla yaptırılması istendi. Bacaların her yıl temizletilmesi gerektiği, hasar görmüş ya da delinmiş baca borularının ise kesinlikle kullanılmaması gerektiği vurgulandı.

Sobalı odada uyumayın

Gece saatlerine ilişkin uyarılara da yer verilen afişte, vatandaşlardan sobanın yandığı odada uyumamaları ve yatmadan önce sobayı söndürmeleri istendi. Uyku sırasında zehirlenme belirtilerinin fark edilmesi çok daha zor olduğundan bu kuralın hayati önem taşıdığı belirtiliyor.

Karbonmonoksit renksiz ve kokusuz bir gaz olduğu için çoğu zaman fark edilmeden zehirlenmeye yol açabiliyor. Baş ağrısı, baş dönmesi, bulantı ve halsizlik gibi belirtiler hissedildiğinde ortamın hemen havalandırılması, açık havaya çıkılması ve 112 Acil Çağrı Merkezi’nin aranması tavsiye ediliyor.

Fotoğraf: Malatya Haber Ajansı