Malatya’da ve tüm Türkiye’de pek çok kişinin yaşamını zorlaştıran migrende, ilaç tedavisinin yanında günlük alışkanlıkların da belirleyici olabileceği vurgulandı. Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Burcu Polat, düzenli uyku, öğünlerin atlanmaması ve stresin kontrol altında tutulmasının atakları azaltmaya katkı sunabileceğini söyledi.

Polat, tedavi planı yapılırken yalnızca atakların ne sıklıkla ve ne şiddette geldiğine değil, hastanın gündelik yaşam düzenine ve eşlik eden diğer hastalıklarına da bakılması gerektiğini belirtti.

Tetikleyiciler kişiden kişiye değişiyor

Atak sırasında ışık, ses ve kokuya karşı hassasiyet oluşabildiğini anlatan Polat, bu nedenle hastaların sessiz ve karanlık bir yerde dinlenmek istemesinin olağan olduğunu ifade etti. Polat’a göre uyku saatlerinin sık değişmesi, öğün atlamak, uzun süre aç kalmak, az su içmek ve yoğun stres atakları başlatabiliyor. Bazı kişilerde ise kafeinin fazla tüketilmesi ya da birden bırakılması baş ağrısına neden olabiliyor.

Baş ağrısı günlüğü tutulması öneriliyor

Polat, ağrının hangi koşullarda başladığını takip etmek için baş ağrısı günlüğü tutulmasını tavsiye etti. Bu günlüğün, kişinin ataklarla bağlantılı alışkanlıklarını fark etmesine ve yaşamında neleri değiştirmesi gerektiğini görmesine yardımcı olduğunu kaydetti.

Tamamlayıcı yöntemler hekim kontrolünde seçilmeli

Düzenli uyku, dengeli beslenme, yeterli sıvı alımı ve fiziksel aktivitenin yanı sıra bazı hastalarda biyogeribildirim, gevşeme egzersizleri ve bilişsel davranışçı terapinin de tedaviye destek olabildiğini belirten Polat, sık ve şiddetli atak yaşayanlarda bu yöntemlerin ilaç tedavisiyle birlikte ele alınması gerektiğini söyledi.

Akupunkturun bazı hastalarda atakları önlemeye katkı sağlayabileceğini gösteren çalışmalar olduğunu aktaran Polat, tamamlayıcı yöntemlerin bilimsel kanıt düzeyinin farklı olduğunu hatırlattı. Polat, bir yöntemin “doğal” olarak tanıtılmasının tek başına güvenli ya da etkili olduğu anlamına gelmediğini, seçimin hekim değerlendirmesiyle yapılması gerektiğini vurguladı.

Fotoğraf: Malatya Haber Ajansı