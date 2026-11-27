İçişleri Bakanlığı’nın açıkladığı iki haftalık bilançoya göre Malatya dahil 73 ilde 2 ton 761 kilo uyuşturucu ele geçirildi, yakalanan 1.870 şüpheliden 1.017’si tutuklandı.

Malatya’nın da dahil olduğu 73 ilde son iki hafta içinde uyuşturucu satıcılarına yönelik geniş çaplı operasyonlar yapıldı. İçişleri Bakanlığı’nın paylaştığı bilançoya göre operasyonlarda 1.870 şüpheli yakalandı, bunlardan 1.017’si tutuklandı.

Binlerce personel ve hava araçları görev aldı

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Cumhuriyet başsavcılıklarının koordinasyonunda il emniyet müdürlüklerinin yürüttüğü operasyonlara 2.431 ekip ve 3.889 personel katıldı. Çalışmalarda 10 hava aracı ve 35 narkotik dedektör köpeği de kullanıldı.

Tonlarca uyuşturucu ve 1,9 milyon hap ele geçirildi

Operasyonlar sonucunda toplam 2 ton 761 kilogram 598 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Bunun yanı sıra 1 milyon 918 bin 300 adet uyuşturucu hap da emniyet güçlerince el konuldu.

Yakalanan şüphelilerden 1.017’si tutuklanırken 291 kişi hakkında adli kontrol şartı uygulandı. Geri kalan şüphelilerle ilgili adli sürecin devam ettiği bildirildi.

Malatya’ya ilişkin ayrıntı paylaşılmadı

Bakanlığın açıklamasında Malatya, operasyonların gerçekleştirildiği iller arasında sayıldı. Ancak kentte gözaltına alınan şüpheli sayısı ve ele geçirilen uyuşturucu miktarına dair ayrı bir veri açıklanmadı.

İçişleri Bakanlığı, operasyonlarda görev yapan polisleri, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığını, Cumhuriyet başsavcılıklarını ve katkı veren herkesi tebrik etti. Uyuşturucuyla mücadele kapsamındaki operasyonların aralıksız süreceği ifade ediliyor.

Fotoğraf: Malatya Haber Ajansı