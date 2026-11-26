Bakan Murat Kurum, deprem bölgesinde 46 bin konutun hak sahiplerine teslim edildiğini açıkladı. Malatya’da 9 bin 659 konutluk projede 8 bin 448 asil hak sahibi kurayla belirlendi.

Malatya’yı da kapsayan deprem bölgesinde sosyal konut teslimleri sürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bölgede 46 bin konutun hak sahiplerine teslim edildiğini duyurdu. Kurum, 500 bin sosyal konut kampanyası kapsamında ise Türkiye genelinde 106 bin 914 konutun inşaatına başlandığını bildirdi.

Bakan Kurum bu bilgileri TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığı konuşmada paylaştı. Yüzyılın Konut Projesi’nde geriye kalan konutların 2028 yılına kadar tamamlanmasının hedeflendiğini ifade eden Kurum, projenin ödeme koşullarına da değindi.

Yüzde 10 peşinat, 240 ay vade

Kurum’un aktardığına göre dar gelirli vatandaşlar, yüzde 10 peşinat ödeyerek ve kalan tutarı 240 aya yayarak konut sahibi olabiliyor. Aylık taksitler ise 6 bin 750 liradan başlıyor.

Malatya’da kura töreni yapıldı

Projenin Malatya bölümünde toplam 9 bin 659 sosyal konut yapılması planlanıyor. Hak sahiplerinin belirlenmesinin ardından TOKİ, Malatya Kongre ve Kültür Merkezi’nde bir tören düzenledi. Törende 8 bin 448 asil hak sahibine ait 3+1 konutlar kura çekilerek belirlendi. Böylece kentte çok sayıda ailenin hangi konutta oturacağı netlik kazandı.

İstanbul’da kiralık sosyal konut dönemi

Bakan Kurum, İstanbul’da yapılması planlanan 15 bin kiralık sosyal konutun ilk etabında bin 71 konutun bittiğini de açıkladı. Bu konutların aralık ayından itibaren 10 bin liradan başlayan kira bedelleriyle vatandaşların kullanımına açılacağı bildirildi.

Fotoğraf: Malatya Haber Ajansı