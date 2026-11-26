Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, bu yılın sonunda sona erecek 6. Bölge teşviklerinin 2030 yılının sonuna kadar uzatılması çağrısında bulundu. Sadıkoğlu bu talebi, 1 Ekim’deki seçimlerin ardından Meclis Başkanı Hakan Er yönetiminde toplanan yeni dönemin ilk meclis toplantısında dile getirdi.

“Her yıl uzatma endişesi yaşamak istemiyoruz”

Malatya’nın 2018’den beri Cazibe Merkezleri Programı çerçevesinde 6. Bölge teşviklerinden faydalandığını hatırlatan Sadıkoğlu, bu desteklerin 31 Aralık 2026’da biteceğini söyledi. Kısa süreli uzatmaların yatırım ve istihdam planlarını zorlaştırdığını vurgulayan Sadıkoğlu, depremlerden sonra kentin üretim kapasitesini koruyabilmesi ve yeni yatırım çekebilmesi için kalıcı bir düzenleme gerektiğini belirtti. Sadıkoğlu, “İş dünyamızın her yıl teşvik süresinin uzatılıp uzatılmayacağı endişesiyle karşı karşıya kalmasını istemiyoruz. Talebimiz, 6. Bölge teşviklerinin 2030 yılı sonuna kadar uzatılmasıdır.” dedi.

Ekim ihracatında yüzde 56 artış

6 Şubat depremleri ve 12 Nisan 2025’teki zirai don nedeniyle düşen Malatya ihracatının yeniden yükselişe geçtiğini aktaran Sadıkoğlu, kentin ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 56 artışla 44 milyon 820 bin dolarlık ihracat yaptığını açıkladı. 2026’nın ilk 10 ayında ise ihracatın yüzde 12 artarak 295 milyon dolara ulaştığını bildirdi. Enerji, ham madde ve işçilik maliyetlerinin sanayiciyi zorladığını söyleyen Sadıkoğlu, uygun koşullu finansman desteğinin vakit kaybetmeden sağlanmasını istedi.

TÜİK verilerine göre yıllık enflasyonun yüzde 29,7, aylık enflasyonun yüzde 2,5 olduğunu hatırlatan Sadıkoğlu, açıklanan rakamlarla hissedilen fiyat artışları arasında fark bulunduğunu ifade etti. Sıkı para politikasının oda üyelerine baskı yaptığını belirten Sadıkoğlu, kredi maliyetlerinin düşürülmesini ve finansmana erişimin kolaylaştırılmasını talep etti.

Meclis yüzde 68 yenilendi

Oda seçimlerinde katılımın yüzde 75 olduğunu aktaran Sadıkoğlu, 91 kişilik mecliste 29 üyenin görevine devam ettiğini, 62 üyenin ise ilk kez meclise girdiğini söyledi. Sadıkoğlu ayrıca Muğla’ya atanan Malatya Valisi Seddar Yavuz’a deprem sonrası çalışmaları için teşekkür etti, kente atanan Isparta Valisi Abdullah Erin’e de başarı diledi. Toplantı, gündem maddelerinin karara bağlanması ve üyelerin dilek ve temennileriyle tamamlandı.

Fotoğraf: Malatya Haber Ajansı