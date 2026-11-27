Malatya’daki tarımsal kooperatif ve birlikler, ortak makine parkı için 23 Aralık’a kadar hibe başvurusu yapabilecek. Örgüt başına destek üst sınırı 1 milyon 200 bin dolar olarak belirlendi.

Malatya’da faaliyet gösteren tarımsal kooperatif ve birlikler için önemli bir destek programı başladı. Tarım ve Orman Bakanlığı, Malatya’nın da yer aldığı depremden etkilenen 11 ilde, çiftçilerin ortak kullanımına sunulacak makine ve ekipmanlar için hibe başvurularını açtı. Başvurular 23 Aralık’a kadar sürecek.

Program ile özellikle küçük ve orta ölçekli üreticilerin, ekimden hasada kadar ihtiyaç duydukları makinelere kooperatif ve birlikler kanalıyla ulaşabilmesi hedefleniyor. Her bir örgüt için verilecek desteğin üst sınırı 1 milyon 200 bin ABD doları olarak açıklandı.

Traktörden hasat makinesine geniş kapsam

Hibe kapsamında traktörlerin yanı sıra toprak işleme, ekim, gübreleme, bahçe bakımı, hasat ve ürün taşımada kullanılan makineler bulunuyor. Program, uygun görülen yatırım maliyetinin yüzde 90’ına kadarını karşılayacak. Desteğe hak kazanan kuruluşlar ise makine ve ekipman bedelinin yüzde 10’unu nakdi katkı olarak kendisi ödeyecek.

Başvuru için en az 25 aktif çiftçi üye gerekiyor

Programa tarımsal amaçlı kooperatifler, tarımsal üretici birlikleri ve ıslah amaçlı hayvan yetiştirici birlikleri başvurabilecek. Başvuru yapacak kuruluşların en az 25 aktif çiftçi üyeye sahip olduklarını belgelemeleri ve son üç yılın mali kayıtlarını sunmaları şart. Ortak makine parkının kurulacağı alanın en az 3 dekar olması gerekiyor; arazinin kiralık olması durumunda kira sözleşmesinin süresi en az 10 yıl olmalı.

Dosyalar İl Proje Birimi’ne elden teslim edilecek

23 Kasım’da başlayan başvuru süreci, 23 Aralık 2026 Çarşamba günü saat 17.00’de tamamlanacak. Malatya’daki kooperatif ve birlikler, hazırladıkları başvuru dosyalarını Malatya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü İl Proje Birimi’ne elden teslim edecek.

Fotoğraf: Malatya Haber Ajansı