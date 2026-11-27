Malatya’da emekliler, ocak ayında yapılacak aylık artışı öncesinde taleplerini kamuoyuyla paylaştı. Birleşik Emekliler Sendikası Malatya Şube Başkanı Haydar Göktaş, emekli aylıklarının alım gücünün korunması ve farklı dönemlerde emekli olanlar arasında oluşan aylık farklarının ortadan kaldırılması çağrısında bulundu.

Sendikanın Malatya Şubesi adına Emeksiz Üst Kavşağı’nda basın açıklaması yapan Göktaş, emeklilerin bütçesinde kira, gıda ve ısınma harcamalarının büyük yer kapladığına dikkat çekti. Göktaş, aylıklarla ilgili yapılacak düzenlemelerde emeklilerin bu temel ihtiyaçlarının göz önünde bulundurulması gerektiğini vurguladı.

2000 öncesi ve sonrası emekliler için intibak çağrısı

Açıklamasında aylık farklılıklarına da değinen Göktaş, 2000 yılından önce ve sonra emekli olanlar arasındaki uçurumun kapatılması için intibak düzenlemesi yapılmasını talep etti. Göktaş ayrıca 2008 öncesinde uygulanan aylık bağlama oranlarına geri dönülmesini istedi.

Taleplerinin yalnızca belirli bir kesimi değil, tüm emeklileri ilgilendirdiğini belirten Göktaş, “Bütün emeklileri kapsayan kalıcı çözümler istiyoruz.” ifadesini kullandı.

Prim gün sayısı dikkate alınmalı

Ocak ve temmuz aylarında yapılan dönemsel artışlara ilişkin görüşlerini de paylaşan Göktaş, aylık hesaplanırken kişinin çalışma hayatı boyunca ödediği prim tutarı ile prim gün sayısının mutlaka hesaba katılması gerektiğini söyledi.

Sendika, ocak ayında açıklanacak artış oranlarına kadar emeklilerin sesini duyurmaya devam edeceklerini ifade etti. Malatya’daki emeklilerin talepleri, yeni yıl öncesinde gündemdeki yerini koruyor. Özellikle kış aylarında artan ısınma giderleri ve yükselen kira bedelleri, dar gelirli emeklilerin ocak ayında açıklanacak oranları merakla beklemesine neden oluyor.

Fotoğraf: Malatya Haber Ajansı