Malatya’da av sezonunun açılmasıyla birlikte avcılar arasında kota tartışması başladı. Malatya Uçar Avcılar Derneği Başkanı Muhammed Aslan, Tarım Cebimde uygulaması üzerinden dağıtılan avlanma kotalarının gece yarısı açıldıktan yaklaşık bir dakika sonra tükendiğini belirterek sürecin nasıl işlediğinin kamuoyuna açıklanmasını talep etti.

Sezonun başlamasından bu yana bazı avcıların tek bir kota bile alamadığını aktaran Aslan, derneğe bu yönde çok sayıda şikâyet geldiğini söyledi. Aslan, yıllık vergisini yatırıp avlanma pulunu alan avcıların, istedikleri sahalarda kota bulamadıkları için ava çıkamadığını ifade etti.

Uygulama ilk üç gün çalışmadı

Aslan, Tarım Cebimde uygulamasının sezonun ilk üç gününde kullanılamaz durumda olduğunu, yapılan teknik müdahalenin ardından sistemin yeniden devreye girdiğini anlattı. Yaşanan aksaklıkları Malatya’daki Millî Parklar yetkililerine ilettiğini belirten Aslan, yetkililerin konuyla ilgili teknik inceleme başlattığını ve uygulamaya dışarıdan müdahale edilip edilmediğinin de araştırıldığını kendisine bildirdiğini söyledi.

“Kotaların bir dakikada dolması ciddi bir sorun”

Sistemin yeniden çalışmasına rağmen şikâyetlerin azalmadığını vurgulayan Aslan, “Sistemin açıldığı gece saat 00.00’da kotaların bir dakika içerisinde dolması ciddi bir sorun olduğunu gösteriyor. Bu konuda bizlere ulaşan çok sayıda şikâyet var.” dedi.

Avlanma sahalarına ayrılan kotaların hangi esaslara göre dağıtıldığının açıklanması gerektiğini dile getiren Aslan, avcıların başvurularını adil ve şeffaf bir sistemle yapabilmesi için konunun takipçisi olacaklarını kaydetti. Dernek, sezon boyunca avcılardan gelen şikâyetleri derlemeye ve ilgili kurumlara iletmeye devam edecek.

Fotoğraf: Malatya Haber Ajansı