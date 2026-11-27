Verenel Derneği Malatya Şubesi, savaş nedeniyle Mısır’a sığınan Gazzeli ailelere ulaşmak için Kahire’de üç günlük yardım ziyareti yaptı; ailelere nakdi yardım, çocuklara oyuncak verildi.

Malatya’dan yola çıkan Verenel Derneği Malatya Şubesi ekibi, savaş nedeniyle Gazze’yi terk etmek zorunda kalarak Mısır’a sığınan Filistinli ailelere destek olmak için Kahire’ye gitti. Üç gün süren ziyaret boyunca ihtiyaç sahibi ailelere nakdi yardım ulaştırılırken çocuklara da oyuncak hediye edildi.

İsrail saldırılarında yaralanan, uzuvlarını kaybeden, ağır hastalıklarla boğuşan ya da tedavi görmek için Gazze’den ayrılan çok sayıda Filistinli, Mısır’ın başkentinde zor koşullarda yaşamını sürdürüyor. Barınma ve temel ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çeken bu ailelere el uzatmak isteyen dernek, bölgeye bir yardım ziyareti düzenledi.

Aileler evlerinde ziyaret edildi

Kahire’de üç gece konaklayan dernek heyeti, Gazzeli aileleri yaşadıkları evlerde tek tek ziyaret etti. Savaşta yaralanan, uzuvlarını yitiren ve ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele eden kişilerle yakından ilgilenen ekip, ailelerin yaşadığı zorlukları yerinde gözlemledi ve taleplerini dinledi.

Ziyaretler sırasında ihtiyaç sahibi ailelere nakdi destek verilerek günlük yaşamlarındaki yükün bir nebze hafifletilmesi amaçlandı.

Çocuklara oyuncak hediye edildi

Programın en duygusal anları, Gazzeli çocuklarla yapılan buluşmalarda yaşandı. Savaşın izlerini taşımalarına rağmen hayata tutunmaya çalışan çocuklarla vakit geçiren dernek üyeleri, onlara çeşitli oyuncaklar armağan etti. Aileleri dinleyen ve imkânlar ölçüsünde ihtiyaçlarını karşılamaya çalışan ekip, Gazzelilere yalnız olmadıklarını hissettirdi.

Üç günlük yardım çalışması, Malatya ile Gazze arasında kurulan kardeşlik ve dayanışma köprüsünün somut bir örneği oldu. Verenel Derneği Malatya Şubesi, savaşta sevdiklerini ve sağlığını kaybeden ailelere hem maddi hem manevi destek sunarak umut mesajı verdi.

Fotoğraf: Malatya Haber Ajansı