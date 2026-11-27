E-Ticareti Güçlendirme Projesi’nin 7. durağı Malatya’da açıklanan verilere göre kentteki satıcıların e-ticaret satışları 2025’te yaklaşık 5,5 milyar liraya ulaştı, il endekste 8 basamak yükseldi.

Malatya, dijital ticarette dikkat çeken bir sıçrama yaptı. Ticaret Bakanlığı’nın TOBB ve MÜSİAD iş birliğiyle yürüttüğü E-Ticareti Güçlendirme Projesi’nin yedinci durağı olan Malatya’da paylaşılan verilere göre kent, E-Ticarete Uyum Endeksi’nde sekiz basamak birden yükseldi.

Malatya Kongre ve Kültür Merkezi Kemal Sunal Salonu’ndaki programa Malatya Vali Yardımcısı Furkan Alpay, Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Çağatay Yasin Karaboğa, Malatya Ticaret İl Müdürü Gazi Dinçaslan ile Kahramanmaraş, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman ticaret il müdürleri katıldı. MÜSİAD Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Zeliha Kurt, MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Yunus Akçin ve oda, borsa ile sanayi temsilcileri de salondaydı.

Türkiye’de e-ticaret hacmi 4,5 trilyon lirayı aştı

Programda konuşan Karaboğa, “2025 yılında ülkemizin e-ticaret hacmi bir önceki yıla göre yüzde 52,2 artarak 4,5 trilyon Türk lirasını aşmıştır” dedi. İşlem sayısının 6 milyara ulaştığını belirten Karaboğa, e-ticaret yapan işletme sayısının son 7 yılda 9 kat artarak 635 bine çıktığını aktardı. Bu işletmelerin yüzde 75’inin şahıs işletmesi, yüzde 21’inin limited şirket, yüzde 4’ünün ise anonim şirket olduğunu kaydeden Karaboğa, sektörde ilk sırada yemeğin, ardından giyim, ayakkabı ve aksesuarın geldiğini söyledi.

Malatya’da 2 bin 224 aktif e-ticaret işletmesi

Malatya’ya özel rakamları da paylaşan Karaboğa, 2025 verilerine göre ilde yerleşik satıcıların e-ticaret satışlarının yaklaşık 5,5 milyar lira olduğunu, kentte yaşayan tüketicilerin internet alışverişinin ise 17 milyar lirayı geçtiğini açıkladı. Kentte 2 bin 224 aktif e-ticaret işletmesi bulunduğunu belirten Karaboğa, işletme başına ortalama e-ticaret hacminin 2024’teki 1,19 milyon liradan 2025’te 2,47 milyon liraya çıktığına dikkat çekti. Karaboğa, mevcut esnaf potansiyeli düşünüldüğünde Malatya’da daha fazla işletmenin dijital pazara katılabileceğini vurguladı.

Proje kapsamında daha önce Aydın, Şanlıurfa, Ordu, Erzurum, Van ve Balıkesir’de verilen eğitimlerle 4 bin kişiye ulaşıldı. Konuşmaların ardından başlayan eğitimin sonunda yapılan değerlendirme sınavında dereceye girenlere para ödülü verildi.

Fotoğraf: Malatya Haber Ajansı