Malatyalı İş İnsanları Derneği (MİAD) Malatya Şubesi’nin istişare toplantısına Karaca Yönetim Kurulu Başkanı Arif Karaca ile Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan konuk oldu.

Malatya’da iş dünyasının önde gelen isimleri, Malatyalı İş İnsanları Derneği (MİAD) Malatya Şubesi’nin düzenlediği istişare toplantısında bir araya geldi. Dernek üyelerinin de yoğun ilgi gösterdiği buluşmada, şehrin ekonomik hayatına yön veren isimler tecrübelerini paylaştı.

Toplantının konukları arasında MİAD Yönetim Kurulu Üyesi olan Karaca Yönetim Kurulu Başkanı Arif Karaca ile Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan yer aldı. Program, üyelerin iş hayatına dair soru ve görüşlerini doğrudan aktarabildiği samimi bir ortamda gerçekleşti.

Arif Karaca yönetim anlayışını anlattı

Buluşmada söz alan Arif Karaca, iş hayatı boyunca edindiği deneyimleri ve birikimini dernek üyeleriyle paylaştı. Karaca, şirket yönetimine ilişkin yaklaşımını ve bu alandaki değerlendirmelerini katılımcılara aktardı. Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan da kendi görüşlerini ortaya koyarak istişarenin zenginleşmesine katkıda bulundu.

Toplantıda, iş insanları arasındaki iletişimin güçlendirilmesi ve tecrübe aktarımının sürdürülmesinin Malatya ekonomisi açısından taşıdığı önem de öne çıkan başlıklar arasında yer aldı.

Şube Başkanı Budak’tan teşekkür

MİAD Malatya Şube Başkanı Rıdvan Budak, toplantının ardından yaptığı açıklamada Arif Karaca’nın iş dünyasındaki birikimi ve vizyonuyla buluşmaya değerli katkılar sunduğunu ifade etti.

Budak, paylaştığı değerlendirmeler için Arif Karaca’ya, verdiği katkılar için Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan’a ve programa katılan tüm dernek üyelerine teşekkürlerini iletti. Derneğin benzer istişare toplantılarıyla üyeleri ile şehrin ekonomi aktörlerini bir araya getirmeyi sürdürmesi bekleniyor.

Fotoğraf: Malatya Haber Ajansı