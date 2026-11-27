Malatya’da depremin ardından toplumsal iyileşmeye katkı sunmak amacıyla başlatılan “İyilik Elçileri” projesi kapsamında 60 genç, ücretsiz kuaförlük ve berberlik eğitimi görüyor. Gençler meslek öğrenirken bir yandan da ihtiyaç sahibi vatandaşlara gönüllü olarak kişisel bakım hizmeti götürüyor.

Projenin öncülüğünü Eurocup Türkiye Kuaför Milli Takımı’ndan dünya ve Avrupa şampiyonu Şener Eroğlu üstleniyor. Çalışma, Bir Güzellik Yap Eğitim ve Dayanışma Derneği (BİGADEM) ile Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) ortaklığında, Aile ve Sosyal Hizmetler Malatya İl Müdürlüğü’nün iş birliğiyle Şener Eroğlu Academy’de yürütülüyor. DUMFED, Malatya Park AVM ve URAS Personel Belgelendirme Hizmetleri de projeye destek veriyor.

40 kursiyer kadın kuaförlüğü, 20 kursiyer berberlik öğreniyor

18-30 yaş grubundaki gençleri hedefleyen projede ekran, sigara, alkol ve madde bağımlılığına karşı mücadele edilmesi, işsizlik ve suça sürüklenme riski taşıyan gençlerin meslek edinmesi amaçlanıyor. Kursiyerlerin 40’ı kadın kuaförlüğü, 20’si ise erkek berberliği eğitimi alıyor. Berberlik derslerine kadın kursiyerlerin de ilgi göstermesi dikkat çekiyor. Eğitimi bitiren gençlerin sektörde iş bulması ya da kendi iş yerini açması hedefleniyor.

Huzurevlerinden kırsal mahallelere gönüllü hizmet

İyilik Elçileri olarak sahaya çıkan genç kursiyerler; huzurevlerindeki yaşlılara, çocuk evlerinde kalan çocuklara, kırsal mahallelerdeki öğrencilere ve evde bakıma muhtaç hasta, engelli ve yaşlı vatandaşlara ücretsiz saç kesimi ile bakım hizmeti sunuyor.

Şener Eroğlu, amaçlarını “Amacımız, gençlerimizi her türlü kötü alışkanlıktan uzak tutmak, onlara altın bilezik niteliğinde bir meslek kazandırmak ve işsiz gençlerimize umut olmak.” sözleriyle özetledi. Eroğlu, kursiyerler arasında bir şehit eşi ile bir gazi çocuğunun da bulunduğunu belirtti.

EMŞAV Malatya ve Güneydoğu Anadolu Bölge Başkanı Zeynal Selağzı ise projeye destek veren kurumlara teşekkür ederek, “Bir gence meslek kazandırmak sadece onun geleceğini değil, bir ailenin ve toplumun geleceğini değiştirmektir.” dedi.

Fotoğraf: Malatya Haber Ajansı