Malatya temsilcisi Yeşilyurtspor, Yeni Malatya Stadyumu’nda 89. dakikada 3-2 geriye düştüğü Ağrı 1970 Spor maçında 90. dakikada iki gol bularak 4-3 kazandı ve 3 puanı aldı.

Malatya temsilcisi Yeşilyurtspor, Yeni Malatya Stadyumu’nda konuk ettiği Ağrı 1970 Spor’u yedi gollü nefes kesen bir maçın sonunda 4-3 mağlup etti. 89. dakikada skor tabelasında geride olan sarı-kırmızılılar, 90. dakikada attığı iki golle maçı çevirerek 3 puanı hanesine yazdırdı.

İlk yarıda geriden gelip öne geçti

Karşılaşmaya hızlı başlayan taraf konuk ekip oldu. Ağrı 1970 Spor, 11. dakikada Ali Gündoğdu’nun golüyle öne geçti. Yeşilyurtspor’un cevabı gecikmedi; 17. dakikada Koray Uzun ağları sarsarak skoru 1-1’e getirdi. 32. dakikada Enes Nalbantoğlu’nun golüyle üstünlüğü yakalayan ev sahibi ekip, devreyi 2-1 önde kapattı.

89’da geriye düştü, 90’da maçı çevirdi

İkinci yarıda yeniden atağa kalkan Ağrı 1970 Spor, 61. dakikada yine Ali Gündoğdu ile beraberliği yakaladı. Konuk takım 89. dakikada Hüseyin Emir İkiz’in golüyle 3-2 öne geçince maçın kopacağı düşünüldü. Ancak pes etmeyen Yeşilyurtspor, 90. dakikada oyuna sonradan dahil olan Tayyib Kanarya ile skoru 3-3’e getirdi. Aynı dakikada Enes Nalbantoğlu maçtaki ikinci golünü kaydederek takımına 4-3’lük galibiyeti getiren golü attı.

Mehmet Ak’ın çalıştırdığı Yeşilyurtspor, son düdüğe kadar süren mücadelesiyle tribünlere büyük sevinç yaşattı. Namık Altunsoy yönetimindeki Ağrı 1970 Spor ise son dakikaya kadar elinde tuttuğu üstünlüğü koruyamadı.

Maçın ayrıntıları

Karşılaşmayı Aykut Sergin, İsmail Ertunç ve Soner Acar’dan oluşan hakem üçlüsü yönetti. Yeşilyurt Belediyespor’un gollerini 17. dakikada Koray Uzun, 32 ve 90. dakikalarda Enes Nalbantoğlu ile 90. dakikada Tayyib Kanarya attı. Ağrı 1970 Spor’un gollerini ise 11 ve 61. dakikalarda Ali Gündoğdu ile 89. dakikada Hüseyin Emir İkiz kaydetti. Mücadelede Yeşilyurt Belediyespor’dan Yılmaz Basravi ve Enes Nalbantoğlu ile Ağrı 1970 Spor’dan Emre Yaşar sarı kart gördü.

Fotoğraf: Malatya Haber Ajansı